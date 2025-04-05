ناشطون يهددون بإغلاق لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هدد ناشطون، اليوم السبت، بإغلاق لندن خلال تجمع لهم في حديقة عامة احتجاجًا على أوضاع غزة وأزمة المناخ المستمرة.

وكان المحتجون الذين ينتمون لتنظم مجموعة "شباب يطالبون" الناشطة دعوا لمظاهرة في وسط لندن اليوم، في "تحرك حاشد" لتسليط الضوء على الوضع في غزة وأزمة المناخ المستمرة.

وتجمع المتظاهرون ابتداءً من الساعة 11 صباحًا في لينكولنز إن فيلدز، ويقولون إن آلاف الأشخاص قد يشاركون في ما يصل إلى 60 تحركًا منفصلًا في جميع أنحاء العاصمة هذا الشهر.

وطالبت "شباب يطالبون"، وهي فرع من الجناح الشبابي لمنظمة "أوقفوا النفط Just Stop Oil"، الحكومة البريطانية بفرض حظر كامل على الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، ووقف تطوير مشاريع النفط والغاز الجديدة فورًا.

وقالت المجموعة، التي تصف نفسها بأنها بلا قيادة لكنها تسترشد بـ"فريق استراتيجي"، إن السياسيين ارتكبوا "خيانة لجيلنا"، وحذرت من "اندلاع لا يمكن تصوره للقوة الجماعية والإبداع والحب والتحدي".

وتصدرت حركة "مطالبة الشباب" عناوين الصحف مؤخرًا بعد اعتقال ست من مؤيداتها في مركز اجتماعات تابع للكويكرز بوسط لندن، وهي أول اعتقالات من نوعها في موقع تابع للكويكرز في الذاكرة الحية، وفقًا للجماعة الدينية.

وأدان الكويكرز في بريطانيا هذه الخطوة ووصفوها بأنها "انتهاك صارخ" بعد أن احتجز ضباط شرطة العاصمة النساء في مركز اجتماعات وستمنستر للاشتباه في تآمرهن لإحداث إزعاج عام.

وقالت تقارير إن أكثر من 30 ضابطًا شاركوا في الاعتقالات، التي قالت الشرطة إنها مرتبطة بمخاوف بشأن خطط "إغلاق" لندن هذا الشهر باستخدام أساليب تخريبية.

تمرد الشباب

وأعلنت حركة "تمرد الشباب" على وسائل التواصل الاجتماعي عن استضافتها جلسة "تدريب عملي وإحاطة" شخصية في مركز غولدن لين المجتمعي، المجاور لمركز باربيكان في قلب مدينة لندن.

وتؤكد الجماعة: "هذه الإحاطات أساسية للحصول على جميع المعلومات التي تحتاجونها للانضمام إلينا في الشوارع - استمعوا إلى الخطة، واحصلوا على معلومات قانونية ودعم ومعلومات حول إمكانية الوصول، واكتشفوا كيفية المشاركة!"

وصرحت منظمة "مطالبة الشباب" لصحيفة (الغارديان) أن ما يصل إلى 200 شخص أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى التحركات القادمة عقب المداهمة الأمنية الأخيرة لمركز اجتماعات تابع للكويكرز.

وتزعم كيارا سارتي، المتحدثة باسم المنظمة، أنه منذ انطلاقها، استُهدف أعضاؤها بـ 150 اعتقالًا.

وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة كامبريدج لموقع "ميدل إيست آي": "هذا النوع من القمع البوليسي أصبح جزءًا من الحياة اليومية الآن".