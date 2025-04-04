يون سوك-يول قدم اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله

قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول "اعتذاره للكوريين الجنوبيين" بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله من رئاسة الجمهورية على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.

وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".

وفي وقت سابق اليوم، اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بالإجماع قرارا "بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول".

وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن "تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".

وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: نحن نعزل يون سوك يول".