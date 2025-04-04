استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزل وخيمة جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على منزل وخيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمدينة خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس.

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