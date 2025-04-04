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زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية

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  • زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية 1/2
  • زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، منطقة «سومي» في شمال أوكرانيا على الحدود مع منطقة «كورسك» الروسية، إذ لا تزال قوات كييف تسيطر على مساحات صغيرة من الأرض.
وقال زيلينسكي في خطابٍ مصوَر: «نعمل على حماية مواقعنا، ندرك ما يدبره العدو، على أي حال، سنحمي دولتنا واستقلالنا وشعبنا».
وفي سياق آخر، نفى الجيش الأوكراني، أمس، اتهامات موسكو بشن هجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة ووصفها بأنها «كاذبة».
وقال إن القوات الأوكرانية ملتزمة باتفاق وقف مهاجمة منشآت الطاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: «رصدنا في الوقت نفسه انتهاك الجيش الروسي مرات عدة للاتفاقيات».
واتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من أمس، أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 4 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم الاتفاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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