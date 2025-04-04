حزب يون اعلن قبوله قرار المحكمة الدستورية عزله من منصبه

اعلن حزب الرئيس الكوري الجنوبي السابق المعزول يون سوك يول، "قبوله حكم المحكمة الدستورية الذي أيد عزله من منصبه". وقال النائب كوون يونغ سي "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب". واتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بالإجماع قرارا "بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول". وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن "تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي". وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: نحن نعزل يون سوك يول".

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