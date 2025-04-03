شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأميركي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.
واكد ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف "البلاد ستزدهر".
واردف ترامب: "سأنظر في صفقة توافق فيها الصين على بيع "تيك توك" مقابل تخفيف التعريفات الجمركية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سأنظر في صفقة توافق فيها الصين على بيع "تيك توك" مقابل تخفيف التعريفات الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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