اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إنه ونظيره المجري فيكتور أوربان تحدثا اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وذكر المكتب، في بيان صدر بعد ساعات من إشادة نتانياهو بقرار المجر في مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان في بودابست، أن المحادثة تناولت أيضا "الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو وأوربان تحدثا مع ترامب عن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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