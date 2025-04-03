استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، في مكتبه، معالي الوزير السابق زياد بارود، ورئيسة جمعية "Green Cedar Lebanon" السيدة باسكال شويري سعد، ورئيسة جمعية "بيتي" الدكتورة جوزفين زغيب. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم المديرية العامة للدفاع المدني من قبل هاتين الجمعيّتين، في جميع المجالات التي تناط بها مهمات الدفاع المدني عامة.
وقد أثنى معالي الوزير بارود على الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتأمين أفضل الظروف لعملهم.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على متابعة التنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلية تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد فرح يبحث سبل التعاون مع بارود وجمعيتي "Green Cedar Lebanon" و"بيتي" لتعزيز الوقاية والاستجابة للكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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