مصر تدين انتهاك إسرائيل للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعدّ سافر على سيادة الدولة السورية، واستقلالها ووحدة أراضيها.

وطالبت مصر -في بيان لوزارة خارجيتها- الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء انتهاكها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأدانت استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مستنكرة الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي، وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخزٍ، مؤكدة ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حدّ للسلوك الإسرائيلي.

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