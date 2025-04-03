العاهل الأردني يدعو إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة واستعادة وقف إطلاق النار، واستئناف جهود الاستجابة الإنسانية.

وطالب العاهل الأردني -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين- المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراءات فورية لوقف المأساة الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها، مؤكدًا ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية، المسبب لتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والذي يهدد بانزلاق المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار.

بدوره أكد المستشار شولتس ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية، محذرًا من خطورة عدم دخول هذه المساعدات، حيث يعاني الناس في ظل استمرار العنف الوحشي ونقص الدعم والمساعدة الطبية.

وأوضح شولتس أن السلام الدائم المطلوب لاستقرار الوضع في غزة والضفة الغربية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي، لذلك لا بد من العودة إلى مفاوضات جادة بهدف الاتفاق على حل بعد الحرب في قطاع غزة، مجددًا التأكيد على تمسك ألمانيا بحل الدولتين، بوصفه الحل الوحيد والمستدام الذي يضمن السلام والأمن في الشرق الأوسط.

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