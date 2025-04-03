السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالبت السلطة الفلسطينية الخميس المجر بـ”القبض” على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور بودابست “وتسليمه للعدالة” بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إنها تطالب بودابست بـ”الالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتانياهو وتسليمه للعدالة فورا”.

وذكّرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس بأن المجر تبقى “ملزمة التعاون” بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بنيامين نتنياهو، وذلك عقب إعلان بودابست قرارها الانسحاب من الهيئة القضائية تزامنا مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد لله للصحافيين “تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”. من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المجر اتخذت “موقفًا جريئًا” بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها خطت خطوة مهمة في دعم إسرائيل.

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