الرئيس عون اطلع من الصدي على اجراءات تشكيل الهيئة الناظمة وسعيد والحجار وعويدات والجميل أقسموا اليمين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض ان "العلم هو السلاح الأهم الذي يمكّننا من مواجهة الجميع".

بدوره، لفت محفوض، الى أن "خِطاب القسم يأتي على قَدْرِ الأَمالِ والطموحات، والأهم أنكم الرئيس الأول الذي يذكر التربية في هذا الخطاب متعهدًا منذ اللحظة الأولى بالاستثمار في العلم ثم العلم ثم العلم. وفي المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وفي الحفاظ على التعليم الخاص وحريته. وهذه نقطة مركزية استمع إليها اللبنانيون باهتمام بالغ".

وشدد على أنه "في الشؤون التربوية والنقابية، فتعلمون كما يعلم الجميع، حجم التضحيات المعيشية والنفسيّة التي قدَّمها المعلّمُ منذ نهاية عام 2019 وعلى نحو مرهق ومؤلم وموجع، ومع ذلك، كان همه الأول والأخير تأمينَ التعليم لطلابه في المدرسة الخاصة. لقد كنا نئنُّ بصمتٍ فخامة الرئيس، لكن بكرامة، لأننا كنا نعلم أنّ المسؤولية الملقاة على عاتقنا في خدمة الوطن وطلابه كبيرة جدًا".

ووقال "نحن في بداية عهدٍ جديدٍ نريدُ له جميعًا أن يكونَ عهدًا ناجحا يعيد إلى المواطن ثقته بهذا الوطن، وهذا لا يتحقَّقُ إلا من خلال الاهتمام بقطاع التربية والتعليم. والانطلاقة برأينا تكون أولا في التربية، بإطلاق خطةٍ جديةٍ لتغيير المناهج التعليمية والاهتمام بالشهادة الرسميّة في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع التركيز على عدم إلغاء الشهادة المتوسطة من دونِ إيجاد بدائل جديّةٍ في التقييم".

من جهته، شدد الرئيس عون على "أهمية المعلمين والتعليم، وعلى دور النقابة التي تمثل جميع المعلمين اللبنانيين الى أي طائفة انتموا او مذهب، لان هويتهم واحدة وهي لبنان".

واعتبر "ان الاستثمار في الثروة الفكرية والطاقة البشرية هو كنز لا ينضب، وان العلم كان أساس نجاح اللبنانيين خارج البلد، والمستوى التعليمي في لبنان كان اساسياً في تحقيق نجاحات اللبنانيين في الخارج.

وقال "لقد نشأت في بيئة تقدّر العلم، من هنا القيمة التي احملها واخوتي للعلم وللمدارس الرسمية والخاصة وللجامعة اللبنانية ولكل الجامعات الأخرى على الأراضي اللبنانية. فالعلم هو السلاح الأهم الذي يمكّننا من مواجهة الجميع."

واستقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه السيد جو الصدي، الذي أوضح بعد اللقاء "ان البحث مع رئيس الجمهورية تناول الواقع الراهن للطاقة الكهربائية في لبنان، وسبل تعزيز الإنتاج لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي".

وأضاف انه "اطلع الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاطلاق مسار تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق الآلية المحددة لذلك."

كما وضع الوزير الصدي رئيس الجمهورية في أجواء المحادثات الجارية مع شركة "توتال" في ما خص ملف التنقيب عن الفط والغاز في الحقول المائية اللبنانية.

وفي سياق منفصل، أقيم بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، حفل قسم اليمين لثلاثة قضاة صدرت اليوم مراسيم تعيينهم.

فقد أدى النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جمال الحجار اليمين امام رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

كذلك أقسم اليمين امام الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وبعد أداء القسم، عقد الرئيس عون إجتماعا في حضور الوزير نصار، مع القضاة عبود والحجار والجميل وعويدات، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث أكد لهم على "أهمية المسؤوليات التي يتحملونها لا سيما في إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية وتصحيح الإنطباع السائد بأن القضاء ترهل ولا يقوم بواجباته كاملة".

وقال "أريد ان تعيدوا الى القضاء دوره، بعدل وحزم، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنكم مستندة الى القوانين المرعية الإجراء، وعلى قناعاتكم، والا تتأثروا بأحد، ذلك ان الثقة بالدولة أساسها الثقة بالقضاء".

وشدد الرئيس عون على "أهمية تنظيف الجسم القضائي ممَّن اساء إليه، ولتكن احكامكم في الملفات المحالة إليكم مستندة الى القانون وضمائركم. وبذلك تعود ثقة الناس بالدولة وبالقضاء على حدًّ سواء."