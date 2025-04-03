"النشرة": جريح نتيجة انقلاب سيارة في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"انقلاب سيّارة من نوع "نيسان" عند مستديرة مكسر العبد في صيدا، بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها، ما أدّى إلى إصابته بجروح"، مشيرًا إلى أنّ "الفرق الإسعافيّة عملت على نقله إلى المستشفى، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقًا بالحادث".

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