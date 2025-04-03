الخطيب: نقف مع مشروع الدولة وخلفها للدفاع عن كرامة الشعب اللبناني

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مهنئا بعيد الفطر، وكانت جولة أفق في التطورات الراهنة لا سيما الوضع في الجنوب والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما استقبل الخطيب امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وجرى خلال اللقاء التداول في آفاق المرحلة المقبلة.

والتقى وفدا من لجنة الإمداد برئاسة النائب السابق الحاج محمد برجاوي الذي عرض لنشاطات اللجنة في هذه المرحلة ،وفي ظل العدوان الاسرائيلي.

وفي السياق، التقى الخطيب ايضا وفدا من مؤسسة "أديان" حيث عرض الوفد لنشاطات المؤسسة في هذه المرحلة، لا سيما على صعيد التوعية الشبابية على أبواب الانتخابات فضلا عن حقوق الطفل.

ولفت الخطيب، الى ان "دور الاديان هو التقريب بين الناس بما هي قيم انسانية واخلاقية، فليس هناك اختلافات بين الاديان في هذا الاطار".

وفي موضوع التطبيع قال "إن من يدعو للتطبيع لا يعبر حتى عن كل الفئة التي يمثلها. ونحن نقف مع مشروع الدولة وليس عن مشروع خاص،ونقف خلف الدولة للدفاع عن كرامة الشعب اللبناني. واتمنى منكم ان تعبروا عن هذه المعاني.