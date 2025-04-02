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غارة إسرائيلية على محيط مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق واخرى في محيط حماه

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غارة إسرائيلية على محيط مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق واخرى في محيط حماه

تحدثت وسائل اعلام سورية عن دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق ناجم عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة.

واشارت وكالة "سانا" الى ان الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط مدينة حماة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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