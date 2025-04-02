الموسوي ردا على فادي كرم: لأننا  نُقدّم المصلحة العامة على ما عداها آلينا على أنفسنا ألا ننجر إلى سجالات داخلية تُعكّر الأجواء الوطنية

اشار المكتب الإعلامي لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي في بيان، الى ان الزميل في كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم صرّح في بيان ردّ فيه على ما أسماه مجموعة نقاط غير منطقية وغير واقعية وردت في تصريحي بالأمس تعليقاً على العدوان الإجرامي الصهيوني على الضاحية الجنوبية، ولأننا نُقدّم المصلحة العامة على ما عداها، آلينا على أنفسنا ألا ننجر إلى سجالات داخلية تُعكّر الأجواء الوطنية وتظهر الانقسام الداخلي، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك والوحدة الوطنية في وجه التحديات المصيرية التي يفرضها استمرار الاحتلال الصهيوني المتمادي في عدوانه الهمجي على وطننا لبنان وشعبه .

اضاف البيان "لذلك ألفت نظر الزميل إلى أننا وانسجاماً مع هذه الرؤية قمنا اليوم في لجنة الشؤون الخارجية بنقاش هادئ وبنّاء مع وزير الخارجية حول معظم الأمور المطروحة، ودار حوار إيجابي ومثمر يمهّد لأرضية من القواسم الوطنية المشتركة التي يمكن الانطلاق منها والبناء عليها لمواجهات التحديات والتهديدات المصيرية الماثلة على مستوى لبنان والمنطقة. ولأننا لسنا بوارد تسجيل النقاط على أحد، نكتفي راهناً بهذا التوضيح آملين أن يطّلع الزميل على ما دار في جلسة اليوم، لما يمكن أن يُسهم في تعزيز أجواء الوئام الداخلي والوحدة الوطنية التي لا تعلوها راهناً أي أولوية أخرى".