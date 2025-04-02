استشهاد 22 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل وخيامًا وسط وجنوب قطاع غزة، كما أوضحت أن من بين الشهداء 13 شهيدًا من عائلة واحدة.

وفي الضفة الغربية استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة وسط مدينة نابلس، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية والاعتداء على سكانها.

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