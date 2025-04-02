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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادي 1/2
  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 173 كيلومترًا جنوب شرق بانجاي، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع تونغا في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا، وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادي، منها 52 مأهولة فقط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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