زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 173 كيلومترًا جنوب شرق بانجاي، وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع تونغا في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا، وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادي، منها 52 مأهولة فقط.

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