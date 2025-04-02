شينخوا: الصين تشكف عن "روبوتات إسعافات أولية" ذكية مطورة محليا

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأنه تم إطلاق مجموعة من معدات الإنقاذ الطبي الذكية التي طورتها الصين بشكل مستقل في بكين مؤخرا، من بينها "روبوت إسعافات أولية" و"روبوت نقل للإسعافات الأولية"، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأوضحت أنه تتميز الروبوتات الذكية، التي طورتها شركة هايشن المحدودة للتكنولوجيا الطبية التابعة للشركة الوطنية الصينية المحدودة لبناء السفن بالتعاون مع شركة ديب لتكنولوجيا الروبوتات، بالوزن الخفيف والقدرة على تقديم العلاج السريع والفعال.

ووفقا للمطورين، فإن روبوتات الإسعافات الأولية مجهزة بثلاثة أوضاع للمشي، وهي روبوتات رباعية الأرجل ورباعية العجلات وذات مسارات، مع سبع قدرات تشمل المشي والجري وتسلق المباني وتسلق المنحدرات والاستلقاء وتجنب العوائق واجتيازها.

كما يمكن الاستخدام واسع النطاق لهذه الروبوتات، التي تعمل بشكل ثابت في درجات حرارة تتراوح بين 20 و55 درجة مئوية، في سيناريوهات مختلفة مثل عمليات الإنقاذ من الكوارث الطبيعية والعمليات في البيئات المعقدة وعمليات الإنقاذ في الحوادث الأمنية وعمليات النقل قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى.

بالإضافة إلى القدرات الحركية، تتمكن روبوتات الإسعافات الأولية من حمل معدات الإسعافات الأولية، مثل أجهزة التنفس ومراقبة الأكسجين في الدم والحقن والموجات فوق الصوتية وإزالة الرجفان والإنعاش القلبي الرئوي وتزويد الأكسجين.

وكشف هوانغ يوي هونغ، مسؤول في المشروع الوطني لمعدات الإنقاذ الطبي الذكية، أن روبوت الإسعافات الأولية تدمج بشكل عميق تقنيات المعدات الطبية وتقنيات الروبوتات الناضجة بالفعل، مما يحقق الذكاء المتجسد، مشيرا إلى أن هذه الروبوتات تلعب دورا مثاليا في الإجراءات الطبية في الأماكن الخطرة والبيئات القاسية والأماكن التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها.