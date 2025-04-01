- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد صحفي فلسطيني وأسرته في قصف إسرائيلي على خان يونس والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد صحفي فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتهم السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط استمرار عمليات تدمير المباني في أنحاء متفرقة من القطاع.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد آخر من المدنيين بجروح متفاوتة.
في سياق متصل، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الخليج 365 الشمالية لمخيمي البريج والنصيرات ومدن شمال القطاع، ما أسفر عن دمار واسع في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط