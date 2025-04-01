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استشهاد صحفي فلسطيني وأسرته في قصف إسرائيلي على خان يونس

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365_واس

استشهد صحفي فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتهم السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط استمرار عمليات تدمير المباني في أنحاء متفرقة من القطاع.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد آخر من المدنيين بجروح متفاوتة.

في سياق متصل، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الخليج 365 الشمالية لمخيمي البريج والنصيرات ومدن شمال القطاع، ما أسفر عن دمار واسع في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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