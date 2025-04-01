تكثيف البحث عن ناجين من زلزال ماينمار وتايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - بانكوك، نايبيداو (وكالات)

انتشلت فرق الإنقاذ أشخاصاً على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ماينمار، وعُثر على آثار حياة وسط ركام ناطحة سحاب في بانكوك أمس، مع تكثيف الجهود للعثور على أشخاص محاصرين بعد ثلاثة أيام من زلزال هائل ضرب جنوب شرق آسيا، وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن رجال الإنقاذ انتشلوا 4 أشخاص، بينهم امرأة حامل وفتاة، من تحت أنقاض مبان منهارة في مدينة ماندالاي الواقعة في وسط ماينمار بالقرب من مركز زلزال يوم الجمعة الذي بلغت قوته 7.7 درجة. وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ صينيين يرتدون خوذات حمراء يحملون ناجياً واحداً ملفوفاً بغطاء حراري معدني عبر أكوام من الخرسانة المحطمة والمعادن الملتوية عند مبنى سكني في ماندالاي.

وأوضحت لقطات من طائرة مسيرة للمدينة مبنى ضخماً متعدد الطوابق وقد تحول إلى طبقات من الخرسانة بعد انهياره.

وقال أرنو دي بيك، الممثل المقيم للجنة الدولية للصليب الأحمر في ماينمار: «يمثل الوصول إلى جميع الضحايا مشكلة في ظل حالة صراع، هناك العديد من التحديات الأمنية التي تعوق الوصول إلى بعض المناطق عبر خطوط المواجهة تحديدا».

كما أخلت السلطات التايلاندية ناطحات سحاب عدة في بانكوك، أمس، بسبب هزات ارتدادية بعد الزلزال.