سوريان سرقا محتويات ولافتات عدد من المكاتب والعيادات في كفرجوز وفرا إلى جهة مجهولة

أقدم سوريّان شقيقان ويعملان كناطورَين في "سنتر نصار" في بلدة ​كفرجوز​، على سرقة محتويات ولافتات عدد من المكاتب والعيادات مستغلّين الإقفال بمناسبة عيد الفطر، وذلك بواسطة الخلع والكسر وفتح فجوات في الجدران. كما كتبا على مدخل السّنتر عبارة "دولة الإسلام: داعش"، ومن ثمّ تواريا إلى جهة مجهولة. وتعمل دوريات من الأجهزة الأمنيّة على التّحقيق بالحادثة.

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