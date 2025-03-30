شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 160 عسكريًا.. روسيا تكبد أوكرانيا خسائر على محور كورسك والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك الروسية

خسائر أوكرانيا في كورسك

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و6 سيارات، ومركبة رباعية الدفع، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 71050 عسكريا و402 دبابة و 329 مركبة قتال للمشاة.كما بلغت الخسائر، 290 ناقلة جند مدرعة و2235 مركبة قتالية مدرعة و2575 سيارة و590 مدفعا ميدانيا".كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن القوات الروسية تقترب من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات الجريئة والفعالة، وهي الآن تستكمل تدمير مجموعة قوات العدو في منطقة كورسك".