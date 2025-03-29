إعلام يمني: غارات أميركية استهدفت مدينة صعدة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، عن هجوم أميركي استهدف بـ3 غارات شرق مدينة صعدة.
وأمس، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بلاغ، أن "قواتنا هاجمت مواقع للحوثيين" في اليمن، في وقت تواصل فيه حركة "أنصار الله" عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعما لقطاع غزة.
وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" بأن الجيش الأميركي شن ثماني غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدف مدينة صعدة بثماني غارات. وأفادت عن مقتل شخص وإصابة 3 في القصف الذي استهدف محيط صعدة.
وأضافت القناة أن الجيش الأميركي شن غارتين على مديرية سحار في محافظة صعدة باليمن، كما شن ثماني غارات على محيط المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
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