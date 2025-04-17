وزير ياباني: واشنطن تريد إبرام اتفاق مع طوكيو بشأن الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا

لفت مبعوث ​اليابان​ إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة لشؤون الرّسوم الجمركيّة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، عقب اجتماعه مع كلّ من وزير الخزانة الأميركيّة سكوت بيسنت وممثّل التّجارة الأميركيّة جيمسون غرير في واشنطن، إلى "أنّني أتفهّم رغبة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في إبرام اتفاق تجاري مع اليابان خلال الـ90 يومًا (فترة السّماح). من جانبنا، نحن نرغب بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائيّة، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات".

وأشار في تصريح، إلى أنّه أبلغ الإدارة الأميركيّة أنّ الرّسوم الجمركيّة الّتي فرضتها على بلاده "مؤسفة للغاية"، موضحًا "أنّني بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرّسوم الجمركيّة على الصّناعة اليابانيّة وتوسيع الاستثمار والتّوظيف في كلّ من اليابان والولايات المتّحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتّحدة مراجعة سلسلة التّدابير الجمركيّة".

وشدّد أكازاوا على أنّ الجانبين يريدان التّوصّل "في أقرب وقت ممكن" إلى اتفاق، مبيّنًا "أنّنا سنعمل بحيث تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشّهر. وسنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري".

وكان مقرّرا أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركيّة وممثّل التّجارة الأميركيّة فقط، لكن الرّئيس الأميركي دونال ترامب أعلن في اللّحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.