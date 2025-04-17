مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين غرب خان يونس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا" بأنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خيمةً تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب ​خان يونس​، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين"، لافتةً إلى أنّ "جثامين الضّحايا تفحّمت جرّاء اشتعال النّيران في الخيمة، فيما جرى نقل الجرحى والجثامين إلى مستشفى ناصر في المدينة".

وأشارت إلى أنّ "في وسط قطاع غزة، قُتل مواطن وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمّعًا للمواطنين غرب دير البلح".

وكان قد قُتل 4 مواطنين وجُرح العشرات مساء الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينتَي دير البلح وخان يونس.