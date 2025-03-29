شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ما تحقق من إنجازات بعهد الرئيس السيسى يمثل تحولا فى مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته للجميع بالصحة والسعادة والازدهار في هذا الشهر الفضيل.

وأكد النائب أحمد إدريس أن هذه المناسبة العظيمة تأتي في ظل إنجازات كبيرة تشهدها مصر في كافة المجالات، وخاصة في ما يتعلق بالمشروعات القومية والتطوير الشامل الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن عيد الفطر هذا العام يوافق مرحلة فارقة في تاريخ مصر، حيث تواصل الدولة السير نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن المصري في قلب اهتماماتها.

وأشاد النائب أحمد إدريس بالمشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات، ومنها مشروعات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والكهرباء، والمياه، والنقل، والزراعة، كما أكد أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال النائب إدريس: "ما تحقق من إنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي يمثل تحولاً حقيقياً في مسيرة مصر التنموية، حيث أصبح لدينا بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، ومشروعات ضخمة تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة."

كما أشار إلى الجهود الكبيرة في قطاع التعليم والصحة، حيث تم تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة فرص الوصول إليها في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمواطنين.

وأكد النائب أحمد إدريس أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر فقط على المشروعات الكبرى، بل يشمل أيضاً التوسع في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة الأصعدة، حيث تم التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحقيق التكامل بين جميع قطاعات الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بالتحولات السياسية التي شهدتها البلاد، موضحاً أن مصر أصبحت اليوم أكثر استقراراً وقوة، حيث تم تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات المختلفة من خلال العمل الجماعي والشراكة بين الحكومة والشعب.

وفي الختام، دعا النائب أحمد إدريس الشعب المصري إلى التكاتف مع القيادة السياسية من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن احتفالات عيد الفطر تأتي كفرصة لتجديد العزيمة والإصرار على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وكل عام والشعب المصري بخير، والقيادة السياسية في رعاية الله وحفظه.