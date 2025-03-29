شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بعث النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هــ.

وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لمصر الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام على شعبها العظيم.

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور اسامة الازهرى، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بالإضافة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء أحمد العوضي، علي أهمية استثمار المناسبات الوطنية والدينية للدولة المصرية لتقوية أواصر المحبة والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة في الجمهورية الجديدة.

