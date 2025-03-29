شحادة: وجود السوريين بأعداد كبيرة يشكل عبئاً اقتصادياً وخطراً وجودياً على لبنان وحان وقت عودتهم

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصطناعي الدكتور كمال شحادة، أن "زيارة الرئيس جوزاف عون الى فرنسا أهميتها أنها ترسخ العلاقات اللبنانية – الفرنسية، وتبني علاقة شراكة التي تدعم الجمهورية اللبنانية للنهوض بكل مؤسساتها ولنشر الأمن على كامل أراضيها".

وأوضح شحادة في حديث الى "المشهد"، أن "اليوم هناك دولة ترعى عودة النازحين السوريين وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي في المساعدة على عودة السوريين الى بلادهم والمساعدة في بناء الاقتصاد السوري، وهذا ما يصب في مصلحة المنطقة ككل والدول العربية"، مشيراً الى أنه "إذا كان هناك عدم استقرار في بعض المناطق السورية فهذا يعني عدم استقرار في المنطقة، كما أنه لا يبرر عدم وجود بحث جدي لعودة السوريين الى وطنهم".

واعتبر شحادة أن "هذا الأمر يجب أن يُبحث بين الدولتين كما حصل في الاتفاق على ترسيم الحدود التي رعته المملكة العربية السعودية، على أن يستكمل البحث في كافة المواضيع الشائكة بين البلدين"، مؤكداً أن "الموقف الرسمي اللبناني هو أن وجود السوريين بأعداد كبيرة يشكل عبئاً اقتصادياً وخطراً وجودياً على لبنان، وهذا يشكل عدم استقرار لكافة الدول العربية ومن مصلحتها اعادة السوريين".

وأوضح شحادة أن "الحكومة تبنّت عبارة "خطر وجودي" في بيانها الوزاري وصادق عليه مجلس النواب وبالتالي هذا التوصيف الدقيق يمثّل موقف الحكومة الرسمي"، لافتاً الى أن "الدول العربية والغربية عليها أن تتعاون مع الجمهورية اللبنانية على أساس أنها جمهورية سيدة مستقلة وتتفاوض معها من الند الى الند على إعادة النازحين".