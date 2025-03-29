مطارات رئيسية في تايلاند تؤكد استئناف العمل بعد الزلزال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة مطارات تايلاند أن العمليات في ستة مطارات، منها مطارات بانكوك، وتشيانغ ماي، وهات ياي، وتشيانغ راي، وبوكيت، استأنفت العمل بشكل طبيعي وخضعت لعمليات فحص السلامة عقب زلزال أمس الذي ضرب العاصمة التايلاندية.

وفي بيان صدر اليوم، أكدت الشركة سلامة مباني تلك المطارات ووجدت أن البنية التحتية للطيران تفي بمعايير السلامة.

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