الخطيب دعا إلى استهلال شهر شوال لهذا العام غروب يوم غد الاحد

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى "استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام غروب يوم الاحد الموافق ٣٠ آذار ٢٠٢٥ م".
وذكر الخطيب، أنه "على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الاحد، ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".
ولفت الى أنه "يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك صبيحة يوم العيد في مقر المجلس طريق المطار".
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