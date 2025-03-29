رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي مملكةَ تايلاند في ضحايا الزلزال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدّمتْ رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة لمملكة تايلاند قيادةً وشعبًا، ولذوي الضحايا والمصابين في كارثة الزلزال الذي وقع في العاصمة “بانكوك”.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة أعرب معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُن الرابطة وتعاطُفها مع الشعب التايلندي عامةً، وأُسَر المتضررين خاصةً، في هذا المصاب المُحزِن، متمنيًا للمصابين الشفاءَ العاجل، وأن يعود المفقودون إلى ذويهم سالمين.

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