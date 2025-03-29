آلان عون: لا لأي تأجيل للانتخابات البلدية

اشار النائب الان عون في تصريح له، الى انه "رغم اهمية فكرة اللوائح المقفلة في المدن، الا انها لا تعلو على اهمية اجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، لم يصدّق اللبنانيون ان انتظام المؤسسات عاد منذ انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة بعد انقطاع طويل، وهم غير مستعدّين للعودة الى زمن اللا استقرار. لا لأي تأجيل للانتخابات البلدية".

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