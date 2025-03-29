قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولا نرغب فيها ولكننا سنرد على أي اعتداء

أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، أننا "لا نسعى إلى الحرب ولا نرغب فيها ولكننا سنرد على أي اعتداء".

وأمس، أفاد وزير الاستخبارات الإيراني اسماعيل الخطيب، بأننا "لا نخشى تهديدات العدو وسنرد عليها بشكل قوي".

وكان قد كشف مصدر مطّلع لموقع "أكسيوس"، تعليقًا على الرّدّ الإيراني على رسالة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، الّتي اقترح فيها إجراء محادثات نوويّة جديدة وهدّد بعواقب إذا لم يتمّ التّوصل إلى اتفاق سريع، أنّ "العمانيّين أطلعوا الولايات المتّحدة الأميركيّة على الرّسائل الّتي تلقّوها من الإيرانيّين، وسيسلّمون الرّسالة الإيرانيّة إلى البيت الأبيض خلال الأيّام المقبلة".

وكان قد أعلن وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، أنّه "تمّ إرسال ردّ إيران الرّسمي على رسالة ترامب يوم أمس الأربعاء، بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان"، موضحًا أنّ "هذا الرّدّ الرّسمي يتضمّن رسالةً تمّ فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الجانب الآخر".

وأكّد أنّ "سياستنا لا تزال تتمثّل في عدم خوض المفاوضات المباشرة في ظلّ ظروف الضّغوط القصوى والتّهديدات العسكريذة، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر".