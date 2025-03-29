غرفة التحكم المروري نشرت حالة الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

نشرت غرفة التحكم المروري، حالة الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، موضحة أنّ من بين الطرقات المقطوعة: عيناتا الارز كفرذبيان، حدثبعلبك الهرمل، سير الضنية".
وطلبت الغرفة، من "السائقين توخي الحذر و تخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحرصا" على السلامة العامة".
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