غرفة التحكم المروري نشرت حالة الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

نشرت غرفة التحكم المروري، حالة الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، موضحة أنّ من بين الطرقات المقطوعة: عيناتا الارز كفرذبيان، حدثبعلبك الهرمل، سير الضنية".

وطلبت الغرفة، من "السائقين توخي الحذر و تخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحرصا" على السلامة العامة".