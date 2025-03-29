مصادر تلفزيون سوريا: إعلان تشكيل الحكومة السورية سيكون في الساعة العاشرة من مساء اليوم

اشارت مصادر تلفزيون سوريا الى ان إعلان تشكيل الحكومة السورية سيكون في الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وتحدثت المعلومات أن الحكومة الانتقالية السورية الجديدة تتألف من 22 حقيبة وزارية غالبية وزرائها جدد، من ضمنها 3 وزارات لن يطرأ أي تغيير عليها، وهي كل من وزارة الخارجية التي يرأسها أسعد الشيباني، ووزارة الداخلية التي يشغل منصب وزيرها علي كدة، واللواء مرهف أبو قصرة على رأس وزارة الدفاع.

وأكد المصدر أن منصب وزير الاتصالات سيشغله رجل الأعمال السوري عبد السلام هيكل، وهو رائد في قطاع التكنولوجيا والإنترنت، من مواليد دمشق 1978. كما كشف المصدر أن حمزة مصطفى مدير عام تلفزيون سوريا، مرشح لمنصب وزير الإعلام، دون معلومات مؤكدة على اعتماده في هذا المنصب، وذلك بعد اعتذار الإعلامي ماهر شرف الدين عن هذا المنصب.

ولفت إلى أن التشكيلة الوزارية التي سيعلن عنها تعتمد على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات من ذوي الخبرات، دون إقصاء أصحاب الكفاءات بناء على الانتماء العرقي أو الديني.