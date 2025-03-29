الشرع عيَّن أسامة الرفاعي مفتيا جديدا لسوريا: نسعى جميعا لإعادة بناء البلاد

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للبلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "سانا".

وقال الشرع: "اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها".

وأضاف: "لا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، وخاصة بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

وذكر الشرع أنه "كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام لسوريا".