أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى أن "فرنسا تراقب بقلق بالغ تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان. وتدين بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل من الأراضي اللبنانية صباح يوم 28 آذار، والتي أدت إلى الرد الإسرائيلي".
وقال: "تدعو فرنسا جميع الجهات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد الذي من شأنه أن يشكل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار المبرم في 26 تشرين الثاني الثاني 2024، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاستكمال الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الإطار".
وأضاف "تحث فرنسا الجانب الإسرائيلي على التحلي بالحكمة في رده وتجنيب السكان المدنيين المخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: قلقون من تجدد الضربات الاسرائيلية في لبنان وندعو إلى ضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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