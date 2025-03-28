هاشم: آن الاوان لنفتش عن مصلحة وطننا بالتضامن والتكامل كي نضع حدا لتدخلات تحاول القفز فوق حقوقنا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "ما افصحت عنه مورغن اورتاغس باعطائها صك براءة للعدو الاسرائيلي في استمرار عدوانه على لبنان، يؤكد الشراكة الاميركية الكاملة عسكريا وسياسيا باستهداف وطننا، حتى وصل بها الامر للتشكيك بدور وقدرة الجيش الوطني، وكأن المطلوب من لبنان ان يسلم بالامر الواقع ويخضع للشروط والاملاءات الاميركية الاسرائيلية لتمرير كل المشاريع المشبوهة، من خلال الرهان على متغيرات وتطورات المنطقة".

وشدد هاشم، على أنه "آن الاوان لنفتش عن مصلحة وطننا بالتضامن والتكامل الوطني كي نضع حدا للتدخلات التي تحاول القفز فوق حقوقنا وكرامتنا الوطنية، ايا كانت هوية وموقع من يسمح لنفسه باعطاء النصائح المشبوهة".