الرئاسة السورية: الشرع اجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعية

أعلنت الرئاسة السورية، أنّ "الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعية في القصر الجمهوري في دمشق".

ويأتي هذا الاجتماع في ظل مطالبات دولية للسلطات السورية الموقتة من أجمل حماية الأقليات في سوريا، خصوصًا بعد أحداث الساحل السوري التي قتل خلالها أكثر من 1400 مدني من الطائفة العلوية على أيدي مسلّحين على صلة بقوات الأمن السورية وبعضهم أجانب.

وكانت قد قالت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري مطلع آذار إنها وثقت 95 شهادة، وتلقت أكثر من 30 بلاغا صوتيا ومكتوبا، فيما تواصل التحقيقات دون الإفصاح عن نتائج نهائية حتى اللحظة.