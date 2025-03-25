شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنوقع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

قوة حفظ سلام

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى.وأضاف ترامب في تصريحات له يوم الاثنين عقب اجتماع للحكومة، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت أخبره بأن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا كانت جيدة وأوشكنا على الانتهاء منها.وقال ترامب: "سيوقعون عليها قريبًا".وكرر الرئيس قوله إن أوروبا لم تقدم مساعدات لأوكرانيا إلا كقرض وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تضخ الأموال في ذلك البلد.وكان ترامب قد أعرب بالفعل في الأسبوع الماضي عن ثقته في أنه سيتوصل إلى اتفاق قريبًا.

التقى قادة الجيشين البريطاني والفرنسي في لندن في مستهل أسبوع سيشهد مزيدًا من المحادثات بشأن خطط تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا.



وقال الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، بعد اجتماعه بنظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركار يوم الاثنين، إن القوتين النوويتين الأوروبيتين تتقدمان لتعزيز شراكة أقوى وأعمق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخلال الاجتماع، الذي حضره قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية لكل من البلدين، ناقش الرجلان جهود تحفيز الاستجابة الأوروبية للوضع في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وروس وأمريكيون في محادثات بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.