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ترامب: سنوقع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا قريبًا

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

ترامب: سنوقع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا قريبًا

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى.
وأضاف ترامب في تصريحات له يوم الاثنين عقب اجتماع للحكومة، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت أخبره بأن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا كانت جيدة وأوشكنا على الانتهاء منها.
وقال ترامب: "سيوقعون عليها قريبًا".
وكرر الرئيس قوله إن أوروبا لم تقدم مساعدات لأوكرانيا إلا كقرض وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تضخ الأموال في ذلك البلد.
وكان ترامب قد أعرب بالفعل في الأسبوع الماضي عن ثقته في أنه سيتوصل إلى اتفاق قريبًا.

قوة حفظ سلام

التقى قادة الجيشين البريطاني والفرنسي في لندن في مستهل أسبوع سيشهد مزيدًا من المحادثات بشأن خطط تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا.

ترامب يؤكد اقتراب التوقيع على اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا - وكالات

وقال الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، بعد اجتماعه بنظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركار يوم الاثنين، إن القوتين النوويتين الأوروبيتين تتقدمان لتعزيز شراكة أقوى وأعمق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخلال الاجتماع، الذي حضره قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية لكل من البلدين، ناقش الرجلان جهود تحفيز الاستجابة الأوروبية للوضع في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وروس وأمريكيون في محادثات بالمملكة العربية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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