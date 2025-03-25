شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا تبحثان تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى قادة الجيشين البريطاني والفرنسي في لندن في مستهل أسبوع سيشهد مزيدًا من المحادثات بشأن خطط تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا. وقال الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، بعد اجتماعه بنظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركار يوم الاثنين، إن القوتين النوويتين الأوروبيتين تتقدمان لتعزيز شراكة أقوى وأعمق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخلال الاجتماع، الذي حضره قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية لكل من البلدين، ناقش الرجلان جهود تحفيز الاستجابة الأوروبية للوضع في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وروس وأمريكيون في محادثات بالمملكة العربية وقت حاسم لأمن أوروبا وقال راداكين: في هذا الوقت الحاسم لأمن أوروبا، ينبغي النظر إلى الاجتماع الثالث لقادة أركان الجيشين البريطاني والفرنسي على أنه علامة على الطمأنينة والالتزام.



يأتي الاجتماع في وقت من المقرر أن تستمر فيه عمليات التخطيط لقوة حفظ السلام الأوروبية في أوكرانيا هذا الأسبوع في مقر القيادة العسكرية البريطانية في نورثوود.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات بشأن تشكيل "تحالف الراغبين" ستستمر في تسريع وتيرة ومستوى التخطيط العملياتي، مع التركيز بشكل أكبر على تفاصيل وهيكلة أي قوة مستقبلية. وقال الأدميرال توني راداكين، رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، بعد اجتماعه بنظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركار يوم الاثنين، إن القوتين النوويتين الأوروبيتين تتقدمان لتعزيز شراكة أقوى وأعمق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).وخلال الاجتماع، الذي حضره قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية لكل من البلدين، ناقش الرجلان جهود تحفيز الاستجابة الأوروبية للوضع في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وروس وأمريكيون في محادثات بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.وقال راداكين: في هذا الوقت الحاسم لأمن أوروبا، ينبغي النظر إلى الاجتماع الثالث لقادة أركان الجيشين البريطاني والفرنسي على أنه علامة على الطمأنينة والالتزام.يأتي الاجتماع في وقت من المقرر أن تستمر فيه عمليات التخطيط لقوة حفظ السلام الأوروبية في أوكرانيا هذا الأسبوع في مقر القيادة العسكرية البريطانية في نورثوود.وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات بشأن تشكيل "تحالف الراغبين" ستستمر في تسريع وتيرة ومستوى التخطيط العملياتي، مع التركيز بشكل أكبر على تفاصيل وهيكلة أي قوة مستقبلية.