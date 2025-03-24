شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في 14 أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الأحكام العرفية

الدمام - شريف احمد - حددت محكمة سول المركزية الجزئية اليوم الاثنين موعدا لبدء محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يون، وذلك خلال ثاني جلسة استماع تحضيرية للمحاكمة.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن المحكمة قررت بدء المحاكمة في 14 أبريل المقبل.وأضافت الإذاعة أن الرئيس، الذي حضر جلسة الاستماع التحضيرية الأولى لم يكن حاضرا في الجلسة الثانية.وتعتزم المحكمة أن تقوم في 14 أبريل المقبل باستجواب وزير المالية تشوي سانج موك ووزير الخارجية تشو تاي يول، حيث ظهرا الاثنان على قائمة الشهود الذين طلب الادعاء من المحكمة إدراجهم.ووفقا للائحة الاتهام التي وضعها الادعاء، فإن تشوي وتشو حاولا إثناء يون عن الإعلان عن فرض الأحكام العرفية قبل أن يصدر مرسومه في الثالث من ديسمبر الماضي.