شكرا لقرائتكم خبر عن "لن ندعه يفعل".. رئيس الوزراء الكندي يتحدى ترامب بتصريحات قوية والان نبدء بالتفاصيل

الصراع الأمريكي الكندي

الرسوم الجمركية لترامب على كندا

العلاقات الأمريكية الكندية

الدمام - شريف احمد - في تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أكد اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تحطيم كندا بهدف امتلاكها، متعهدًا التصدي لهذا الأمر.وقال كارني خلال إعلانه إجراء انتخابات مبكرة للحصول على "تفويض قوي"، إن دونالد ترامب "يريد تحطيمنا لتتمكن أميركا من امتلاكنا"، ولكن "لن ندعه يفعل ذلك".كان دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية".وعلى خلفية فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، رفعت كندا إلى منظمة التجارة العالمية شكوى بحق الولايات المتحدة.وأوردت منظمة التجارة قبل أيام تقول: "تزعم كندا بأن الإجراءات التي تلغي إعفاءها من الرسوم الإضافية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم.كما تزيد من الرسوم على منتجات الألومنيوم، والتي بدأ تنفيذها في 12 مارس، تناقض التزامات الولايات المتحدة".وفي تصريحات سابقة كذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51.وردًا على سؤال لبريت باير من قناة فوكس نيوز عما إذا كانت فكرة ضم كندا أمرًا حقيقيًا، وفقًا لما أشار إليه أخيرًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب: نعم، هو كذلك.وتابع ترامب: أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويًا مع كندا، ولن أدع ذلك يحدث، لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا، كنوع من الإعانة إلى كندا؟وأكد أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا، وأنها تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط.وكان الاتحاد الأوروبي وكندا تباحثا في تمتين العلاقات الثنائية، في أحدث مؤشر إلى سعي بروكسل إلى تنويع شراكاتها التجارية بعيدًا من الولايات المتحدة.