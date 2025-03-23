شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. مصرع 4 أشخاص نتيجة حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

حرائق كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة حرائق غابات في كوريا الجنوبية، ووأفادت وزارة الداخلية الكورية في بيان أن الحريق اندلع في مقاطعة سانشونغ أمس، ما استدعى نشر 304 عناصر إضافية و20 طائرة مروحية.وأوضحت أن الحريق نتج عنه مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وموظف حكومي، وإجلاء المئات.وأفادت وكالة الغابات في كوريا أن حرائق الغابات اندلعت في مناطق أخرى مع الإبلاغ عن 16 حالة اليوم السبت.وأشارت الوكالة إلى إصدار تحذيرات "شديدة" من الحرائق، وهي أعلى مستوى لها، في 12 موقعًا بما فيها مقاطعتا كيونغ سانغ الشمالية والجنوبية، وبوسان ودايجيون.يُذكر أن السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إجلاء أكثر من مئتي شخص بسبب حرائق الغابات التي تواصل اجتياح منطقة "سانتشونج" بمقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" لليوم الثاني على التوالي.