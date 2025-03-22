الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة أمس، بالإضافة إلى استهداف وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية.وأكّدت أن هذه الاستهدافات جريمة حرب، وإمعان ممنهج في تعميق إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.كما يندرج في إطار سياسة الاحتلال في استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج وحقوق الإنسان الأساسية سلاحًا في الحرب.