شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها شريك أساسي في بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية كانت تعبيرًا صادقًا عن تقدير الدولة للمرأة ودورها الريادي في بناء المجتمع.

وأشار سويلم إلى أن مصر حققت في عهد الرئيس السيسي إنجازات غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة، بدءًا من تعيينها في مناصب قيادية، ووصولًا إلى تبني سياسات داعمة لحمايتها من العنف وتمكينها اقتصاديًا.

وأضاف سويلم، أن هذه الإنجازات تُعد دليلًا واضحًا على التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن يعترف بحقوق المرأة ويُعلي من شأنها، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة، معربًا عن فخره بالإنجازات التي تحققت في هذا الصدد.

وأوضح سويلم أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة في سياسات الدولة تجاه المرأة، حيث تم تعيين نساء في مناصب قيادية عليا، بما في ذلك المحافظات والوزارات والهيئات القضائية.

كما تم إصدار تشريعات جديدة تعزز من حماية المرأة من العنف الأسري والتحرش، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة في جميع المجالات.

وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجيات طموحة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل وتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

كما تم إطلاق مبادرات لدعم المرأة الريفية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.

وأكد سويلم أن المرأة المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية أو مساهمتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال سياسات شاملة تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.



واختتم سويلم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ستواصل دعمها للمرأة في جميع المجالات، مع التركيز على تعليم الفتيات وتمكينهن من المشاركة في صنع القرار، معربا عن تفاؤله بمستقبل مشرق للمرأة المصرية، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن هي مجرد بداية لرحلة طويلة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة، موجها التحية لكل امرأة مصرية ساهمت في بناء الوطن، مؤكدًا أن المرأة هي عماد المجتمع وسر تقدمه، معربا عن أمله في أن تستمر المرأة المصرية في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفعة الوطن وازدهاره.