شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يكرم 1500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب مستقبل وطن، حفل لمسابقة القرآن الكريم، وتكريم 1500 من حفظة القرآن بقرية برطس بمحافظة الجيزة، وذلك برعاية النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 24 رمضان.

وقال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل، إن الاحتفالية المرتقبة ستشهد حضور أكثر من 5000 مواطن، وتكريم 1500من حفظة القرآن الكريم، وذلك في خطوة العرض منها تشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم والتحلي بصفاته.

وتابع بدير: "الاحتفالية تأتي في إطار استكمال وتعزيز الجهود التي يبذلها الحزب لتتضافر الجهود مع الدولة لدعم الأجيال الجديدة، ونشر الإسلام الوسطى وقيم التسامح في المجتمع المصري".