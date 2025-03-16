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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم 1/2
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدتي عنبتا وبلعا شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن مدرعتين عسكريتين اقتحمتا بلدة عنبتا من جهة حاجز “عناب” العسكري، وجابتا الشارع الرئيسي وشارع السكة، مما تسبب في إعاقة حركة المركبات والفلسطينيين، وواصلتا سيرهما باتجاه بلدة بلعا المجاورة، قبل أن تعودا مجددا إلى عنبتا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في عنبتا بالتزامن مع اقتحام المدرعتين، وأن الجنود داهموا أحد المقاهي على الشارع الرئيسي وخربوا محتوياته ودققوا في هويات الشبان المتواجدين فيه، كما فتشوا هواتفهم ونكلوا بعدد منهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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