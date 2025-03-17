شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة شؤون المجالس المحلية بخزب الجبهة الوطنية تعقد اجتماعها الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:59 م

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب الجبهة الوطنية الاجتماع الأول لها برئاسة اللواء عادل لبيب، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، الذي أُقيم في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض اللواء لبيب خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين المواطنين.

كما تناول إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية يعالج المشكلات الحالية، مع مراعاة التطورات الأكاديمية والتطبيقية في مجال الحكم المحلي عالميًا.

تم التأكيد أيضًا على توعية المواطنين بأهمية العمل السياسي وتصميم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية وتطوير أداء أعضاء المجالس المحلية.

شهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تهدف إلى تعزيز دور أمانة المجالس المحلية، مع عرض أفكار ورؤى تصب في صالح المواطن المصري.

حضر الاجتماع الأمين المساعد الدكتور سمير محمد عبدالوهاب، الأمين المساعد اللواء محمد كمال حسين بنداري، وأعضاء الأمانة المركزية اللواء يحيى محمد أبوزيد كدواني والأستاذ محمد أنور محمد دياب والدكتور محمد رمضان .